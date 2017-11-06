Жители Советского района больше недели остаются без электричества

Электричества нет с 29 октября
Электричества нет с 29 октября

Жители СНТ «Маяк» в Советском районе Новосибирска больше недели отключены от электричества.


По словам местных жителей, сейчас электричества нет в 8 домах, а отключение случилось из-за аварии.


«У нас уже больше недели нет света. Сначала 25 октября случилась авария. Её устранил наш местный электрик. Два дня свет был, а потом снова отключился. Вот с 29-го числа его нет. Электрик сказал, что по его части проблем нет. В администрации нам сказали, что мы не первая категория. В РЭС говорят, что мы не в их зоне обслуживания. Пришлось покупать генератор, чтобы хоть какое-то электричество было. Куда обращаться не знаем, никому до нас нет дела», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Максим.


По словам председателя СНТ «Маяк» Алексея, линия электропередачи принадлежит не городу, а садовому обществу. Именно из-за этого и возникла масса проблем.


«Электричества нет не только у нас, знаю, что также отключены "Прибой", "Тополь", "Ивушка". Понятно, что многие не живут, что это садовые участки. Но есть люди, у которых это единственное жильё, и электричество им необходимо. Изначально линия была сделана с нарушениями, это недочёт застройщика. Вчера лаборатория закончила работу, и сегодня мы могли бы подключить дома к электросети, но только завтра приедет комиссия, которая даст команду на подключение. Город уже дал напряжение на нашу линию», — рассказал Алексей.


Получить оперативный комментарий от администрации Советского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Жители Советского района часто остаются без света. Так, 4 ноября 8 домов по улице Шлюзовой оставались без электричества целый день из-за аварий, вызванных повреждением силового кабеля.

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