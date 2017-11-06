Новосибирцы пробежали 42 километра на международном марафоне в Нью-Йорке

Участник марафона из Новосибирска Ринат Низамов
Участник марафона из Новосибирска Ринат Низамов

Новосибирцы приняли участие в международном Нью-Йоркском марафоне. 


В этом году Новосибирск представляли 7 спортсменов: Ринат Низамов, Светлана Губарь, Екатерина и Руслан Колесниченко, Илья Першин, Алексей и Илья Елезов. 


Дистанция марафона — 42 километра 195 метров, а маршрут пролегает через пять главных районов Нью-Йорка. Финиш находится в Центральном парке в Манхэттене.


«Нью-Йоркский марафон — это самый главный забег во всём мире, который проходит каждый год. В этом году участвовало больше 50 тысяч человек из 142 стран мира. Для всех наших ребят это был первый старт в жизни», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сооснователь школы «I Love Supersport Новосибирск» Егор Егошин.


Дистанция марафона составляет 42 километра
Дистанция марафона составляет 42 километра


Для того чтобы не сойти с дистанции, новосибирские спортсмены активно тренировались на протяжении шести месяцев.


Финиш Рината Низамова и Светланы Губарь


«Ринат Низамов на протяжении всей дистанции бежал с российским флагом. Он хотел его только на финише достать, но в итоге пробежал с ним весь марафон. Ребята тренировались полгода: 4 раза в неделю у них были беговые тренировки и 2 раза в неделю — занятия на общую физическую подготовку», — рассказывает Егор Егошин.


Участница марафона из Новосибирска Екатерина Колесниченко
Участница марафона из Новосибирска Екатерина Колесниченко


По словам Егора Егошина, попасть на марафон очень трудно. Для всех желающих проводится специальная лотерея, победители которой и участвуют в забеге. 


«Четверо из наших спортсменов финишировали, пройдя всю дистанцию до конца. Это ученики нашей школы Ринат Низамов, Светлана Губарь, Екатерина и Руслан Колесниченко», — резюмирует сооснователь школы I Love Supersport.


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, вчера молодые новосибирские хоккеисты стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу».

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