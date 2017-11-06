Новосибирцы пробежали 42 километра на международном марафоне в Нью-Йорке

Участник марафона из Новосибирска Ринат Низамов

Новосибирцы приняли участие в международном Нью-Йоркском марафоне.







В этом году Новосибирск представляли 7 спортсменов: Ринат Низамов, Светлана Губарь, Екатерина и Руслан Колесниченко, Илья Першин, Алексей и Илья Елезов.





Дистанция марафона — 42 километра 195 метров, а маршрут пролегает через пять главных районов Нью-Йорка. Финиш находится в Центральном парке в Манхэттене.





«Нью-Йоркский марафон — это самый главный забег во всём мире, который проходит каждый год. В этом году участвовало больше 50 тысяч человек из 142 стран мира. Для всех наших ребят это был первый старт в жизни», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сооснователь школы «I Love Supersport Новосибирск» Егор Егошин.





Дистанция марафона составляет 42 километра





Для того чтобы не сойти с дистанции, новосибирские спортсмены активно тренировались на протяжении шести месяцев.





Финиш Рината Низамова и Светланы Губарь





«Ринат Низамов на протяжении всей дистанции бежал с российским флагом. Он хотел его только на финише достать, но в итоге пробежал с ним весь марафон. Ребята тренировались полгода: 4 раза в неделю у них были беговые тренировки и 2 раза в неделю — занятия на общую физическую подготовку», — рассказывает Егор Егошин.





Участница марафона из Новосибирска Екатерина Колесниченко





По словам Егора Егошина, попасть на марафон очень трудно. Для всех желающих проводится специальная лотерея, победители которой и участвуют в забеге.





«Четверо из наших спортсменов финишировали, пройдя всю дистанцию до конца. Это ученики нашей школы Ринат Низамов, Светлана Губарь, Екатерина и Руслан Колесниченко», — резюмирует сооснователь школы I Love Supersport.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов и в других видах спорта. Так, вчера молодые новосибирские хоккеисты стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу».