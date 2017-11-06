Новосибирцы недовольны состоянием дорог

В опросе приняли участие 4300 новосибирцев

Специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как жители оценивают состояние дорог и парковок в своих городах.







«Аналитики предложили оценить, согласны ли они с фразой "Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своём районе", по шкале от 1 до 10», — рассказали представители портала.





Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных.





В рейтинге жители Новосибирска оказались на 25-м месте из 100, средний балл составил — 4,8. Такое же количество баллов набрали ещё три города: Иркутск, Магнитогорск и Новороссийск. На верхней строчке рейтинга оказался Грозный, автомобилисты оценили удобство и качество дорог на 6,8 балла.





«При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла», — сообщили аналитики.





Замыкают топ-100 наиболее удобных для автомобилистов городов Саратов, Волгоград и Ярославль. Автомобилисты из этих городов жалуются на плохое состояние дорог и неудобные парковки.





В прошлом году аналитики сайта Domofond.ru выяснили, что новосибирцы оценили своих соседей хуже, чем жители Санкт-Петербурга.