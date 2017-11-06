Молодые хоккеисты «Сибсельмаша» выиграли Кубок мира — 2017

Счет встречи составил 3:0 в пользу юных сибиряков

Новосибирские хоккеисты стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу».





«Выиграв на турнире шесть матчей из шести и пропустив при этом всего лишь один мяч (с пенальти), юноши новосибирского "Сибсельмаша-2002" под руководством Заслуженного тренера России Александра Николаевича Савченко стали обладателями Кубка мира — 2017!», — сообщает пресс-служба ХК «Сибсельмаш».







Счет встречи составил 3:0 в пользу сибиряков. Победу команде принес Семен Ничкасов (8-я минута), Илья Козлов (28-я минута) и Иван Кондратьев (42-я минута).



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