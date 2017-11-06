Молодые хоккеисты «Сибсельмаша» выиграли Кубок мира — 2017

Счет встречи составил 3:0 в пользу юных сибиряков 
Счет встречи составил 3:0 в пользу юных сибиряков 

Новосибирские хоккеисты стали обладателями юношеского Кубка мира (Kosa Mini World Cup), обыграв в финале шведскую «Тиллбергу». 


«Выиграв на турнире шесть матчей из шести и пропустив при этом всего лишь один мяч (с пенальти), юноши новосибирского "Сибсельмаша-2002" под руководством Заслуженного тренера России Александра Николаевича Савченко стали обладателями Кубка мира — 2017!», — сообщает пресс-служба ХК «Сибсельмаш».


Счет встречи составил 3:0 в пользу сибиряков. Победу команде принес Семен Ничкасов (8-я минута), Илья Козлов (28-я минута) и Иван Кондратьев (42-я минута).
 

Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 489
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено