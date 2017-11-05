Эвакуации в ТЦ: «Подозрительных предметов обнаружено не было»

Эвакуация людей из ТРК «Ройял Парк» 
Эвакуация людей из ТРК «Ройял Парк» 

Волна эвакуаций, накрывшая сегодня торговые центры города, закончилась. Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, тревога оказалась ложной.


«Сегодня, в течение дня на телефоны специальных служб полиции и МЧС города Новосибирска поступило около десяти сообщений с угрозами о минировании крупных торговых центров и галерей. По каждому сообщению проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией граждан», — рассказали сотрудники ведомства.


В пресс-службе Росгвардии пояснили, что подозрительных предметов в торговых центрах обнаружено не было. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности звонивших.


Напомним, сегодня НГС.НОВОСТИ вели прямую онлайн-трансляцию.


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