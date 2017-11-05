Эвакуации в ТЦ: «Подозрительных предметов обнаружено не было»

Эвакуация людей из ТРК «Ройял Парк»

Волна эвакуаций, накрывшая сегодня торговые центры города, закончилась. Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, тревога оказалась ложной.







«Сегодня, в течение дня на телефоны специальных служб полиции и МЧС города Новосибирска поступило около десяти сообщений с угрозами о минировании крупных торговых центров и галерей. По каждому сообщению проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией граждан», — рассказали сотрудники ведомства.







В пресс-службе Росгвардии пояснили, что подозрительных предметов в торговых центрах обнаружено не было. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности звонивших.







Напомним, сегодня НГС.НОВОСТИ вели прямую онлайн-трансляцию.







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