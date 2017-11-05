Крупное ДТП под Мошково: погибли три человека

Авария произошла около шести вечера

Страшное ДТП произошло этим вечером в районе поселка Кошево. По данным пресс-службы ГУ МВД, в столкновении сошлись три иномарки: «Лексус», «Форд» и машина китайского производства. Есть погибшие.







«Столкновение случилось около шести вечера. По предварительным данным, водитель "Лексуса" пошел на обгон — выезд на встречку», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ведомства.







В результате столкновения погибли три человека: двое мужчин и одна женщина. Помимо этого пострадала женщина и 14-летний подросток. Сразу после аварии в районе столкновения образовалась большая пробка.







В настоящий момент все обстоятельства случившегося уточняются.







Выезд на встречную полосу нередко заканчивается ДТП. В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о гибели двух людей после столкновения ВАЗа и фуры.







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