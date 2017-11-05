В новосибирских торговых центрах снова начали эвакуировать посетителей


Эвакуация в «Роял Парке»
Эвакуация в «Роял Парке»

В торговых центрах Новосибирска началась эвакуация — в «Роял Парке» и «Сибирском Молле» по громкой связи посетителей попросили покинуть здание. 


«Я хотела кино посмотреть. Начинался сеанс "Последнего богатыря". В этот момент девушка объявила, что нужно выйти по техническим причинам. Давка, толпа. Она сказала, по техническим причинам», — рассказала НГС.НОВОСТИ одна из посетительниц торгового центра. 


Эвакуация в Меге
Эвакуация в Меге


В «Сибирском Молле», по информации очевидцев, объявили тревогу, у главного входа стоит полиция, а также приехала реанимация. 


Также читатели сообщили об эвакуации в «Меге» и «Галерее Новосибирск». 


Это уже не первая эвакуация новосибирцев за последнее время — недавно по городу прокатилась очередная волна сообщений о минировании


16.40. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что «по всем сообщениям проводятся проверки». 


НГС.НОВОСТИ следят за развитием событий. Если вы стали свидетелями, присылайте фото и видео в редакцию НГС.НОВОСТИ. 

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