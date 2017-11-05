Известный новосибирский артист стал обладателем театральной премии

Художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Михайлович Кипнис и народный артист России Александр Выскрибенцев

Новосибирский артист театра Музыкальной комедии Александр Выскрибенцев стал обладателем премии «Легенда» — вручение состоялось в Бетховенском зале Большого театра.







Церемония вручения премии стала заключительной частью фестиваля «Видеть музыку».







«Во мне звучит мелодия... бесконечной благодарности. Дело в том, что там, в Москве, это мероприятие вёл Коробков, критик, который когда-то написал одним из первых обо мне статью. Он видел мои первые спектакли. И вдруг он ведет. Я его узнаю, обнимаю, когда меня вызывают для получения этой премии. Конечно, я им всем пообещал, что воспринимаю это, как подарок, как роль, которую еще предстоит сыграть. Очень мало верится в такие великие, хорошие названия. Легенда (смеется). Для нас там был устроен гала-концерт. В зале все ликовали, обнимались. После этого был банкет, и всё это вылилось в такое ощущение, будто бы мы все друг друга давно знаем», — рассказал Александр Выскрибенцев корреспонденту НГС. НОВОСТИ.





Как сообщается на сайте театра Музыкальной комедии, премии «Легенда» в этом году также были удостоены народная артистка Белорусской ССР Наталья Гайда, народная артистка СССР Анегина Ильина, народная артиста РСФСР Леонора Куватова, народная артистка РСФСР Лидия Захаренко, народный артист СССР Владимир Федосеев.





Помимо актерской деятельности, Александр Выскрибенцев принимал участие в нескольких проектах, в том числе читал текст тотального диктанта в 2013 году.





Александр Выскрибенцев — солист Новосибирского театра музыкальной комедии, народный артист РФ (1998 г.), кавалер Ордена Дружбы, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая мужская роль»(2005 г), пятикратный лауреат новосибирской театральной Премии «Парадиз» (по информации сайта Новосибирского театра музыкальной комедии).







