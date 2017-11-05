Кем была няня Пушкина: новосибирцы успешно справились с этнографическим диктантом

Этнографический диктант написали больше тысячи новосибирцев
Этнографический диктант написали больше тысячи новосибирцев

Больше тысячи новосибирцев пришли написать этнографический диктант — по предварительным итогам, результаты выше среднего. 


«В этом году диктант оценивался немножко по другой системе. В прошлом было 30 вопросов и общая оценка была 100 баллов. В этом году — 30 вопросов, 30 баллов», — рассказала НГС.НОВОСТИ куратор общероссийской акции «Большой этнографический диктант» по Новосибирску Ирина Октябрьская. — В целом, если предварительно оценивать, Новосибирск очень неплохо справился с этой работой. Во всяком случае средний балл выше среднего».


По ее словам, в прошлом году официально средний результат по России был 53 балла. А в Новосибирске — чуть более 60. «В целом сибирские города показали результат выше среднего по России. В Сибири более сложный состав населения, соответственно шире опыт взаимодействий межэтнических, межкультурных», — объяснила куратор.


Окончательные результаты организаторы получат только 12 декабря. Желающие могут сейчас узнать интересные факты из вопросов диктанта, которые доступны на официальном сайте акции. Например, о происхождении няни Пушкина Арины Родионовны. 


Просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходила во всех регионах страны 3 ноября. В этом году в Новосибирске проверить свои знания можно было на 11 площадках. Накануне диктанта НГС.НОВОСТИ рассказывали о национальном составе Новосибирской области

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