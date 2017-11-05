В гаражах Калининского района убили молодую женщину

Мужчина убил свою спутницу ножом в спину

4 ноября на улице 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска убили 32-летнюю женщину — подозреваемым оказался ее знакомый.







«Убийство произошло в промежутке с 11 до 12 дня. Ножевые ранения в спину. Пока мотивы неизвестны, проводятся следственные действия», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.







По информации следователей, подозреваемый — 37 летний знакомый убитой. Мужчина и женщина вместе шли возле гаражей на улице 25 лет Октября.





По информации очевидцев в соцсетях, в момент убийства никто не слышал ни драки, ни шума. «Кормили ребёнка, разглядывали в окне птичек, была тишина, ни человека. Отошли буквально на 5 минут в другую комнату, а вернулись — уже лежит», — написала одна из свидетельниц.





Месяц назад в Новосибирске другой мужчина напал на 19-летнюю студентку — он нанес ей не меньше шести ударов ножом, от которых девушка погибла.