Спасатели вытащили щенка из двухметровой ямы

Спасатели достали щенка из ямы

3 ноября новосибирские спасатели МАСС достали щенка из глубокой ямы на улице Есенина в Октябрьском районе — собака звала на помощь, и ее услышали прохожие.







«Собака провалилась, щенок маленький, скулил громко. Люди увидели, давай обращаться во все инстанции, чтобы помогли достать. Информация дошла до нас. Экипаж спасателей прибыл, спустился в яму, достал щенка», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По его словам, глубина ямы была около двух метров. После того как собаку достали, ее забрала прохожая девушка.





Спасатели нередко помогают животным, которые попали в беду. Недавно им пришлось разрушить стену, чтобы вытащить замурованного кота.