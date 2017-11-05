Спасатели вытащили щенка из двухметровой ямы

Спасатели достали щенка из ямы
Спасатели достали щенка из ямы

3 ноября новосибирские спасатели МАСС достали щенка из глубокой ямы на улице Есенина в Октябрьском районе — собака звала на помощь, и ее услышали прохожие. 


«Собака провалилась, щенок маленький, скулил громко. Люди увидели, давай обращаться во все инстанции, чтобы помогли достать. Информация дошла до нас. Экипаж спасателей прибыл, спустился в яму, достал щенка», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин. 


По его словам, глубина ямы была около двух метров. После того как собаку достали, ее забрала прохожая девушка. 


Спасатели нередко помогают животным, которые попали в беду. Недавно им пришлось разрушить стену, чтобы вытащить замурованного кота

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