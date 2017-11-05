Таксист умер во время выполнения заказа в Заельцовском районе
В Заельцовском районе Новосибирска таксист умер во время выполнения заказа.
«Он по Плановой ехал. Машина сломалась. Пока в магазин сбегал, починил ее. Потом сел за руль и умер. Он с пассажирами был», — рассказал НГС.НОВОСТИ его коллега.
По его словам, это произошло 4 ноября около 14:30. Врачи «скорой» пытались ему оказать помощь, но безрезультатно. 65-летний таксист был за рулем «Шевроле Кобальт».
В Следственном комитете РФ по Новосибирской области подтвердили факт смерти таксиста 4 ноября в районе Плановой. Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, после которой станут известны причины случившегося.
Подобный случай произошел в прошлом году — водитель ВАЗ-2105 умер за рулем, что привело к аварии.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Анна Богданова
Фото Анны Золотовой, из архива НГС