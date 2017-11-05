Сборная России представила форму на ЧМ-2018

В новой форме преобладает красный цвет
В новой форме преобладает красный цвет

Сборная России представила форму, в которой будет участвовать в ЧМ-2018. 


На грядущем чемпионате наших спортсменов оденут в комплекты формы, в которой преобладают красный и белый цвета. Слева на груди форму украшает герб России. 


Интересен факт того, что новая форма очень похожа на форму сборной СССР по футболу, в которой она выступала на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году


В презентации новой формы приняли участие Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.


«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», - говорится в Twitter сборной России.



Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

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