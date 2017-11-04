Tesla показала грузовик на электротяге

Компания Tesla опубликовала новый тизер седельного тягача и назвала дату официальной премьеры — 16 ноября. Грузовик покажут в дизайн-центре Tesla в Хоторне, штат Калифорния.





«Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально», — так отозвался о своём грузовике глава компании Tesla Илон Маск.





Предполагается, что тягач оснастят несколькими электромоторами от Model 3. Запас хода электро-грузовика составит 320 – 480 километров. Компания Tesla анонсировала также еще несколько моделей — пикап, родстер и компактный кроссовер, который получит название Model Y.





Впрочем пока, напомним, Tesla не может выполнить даже производственный план по выпуску недорогой Model 3 и терпит крупнейшие в своей истории квартальные убытки.











