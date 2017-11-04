Новосибирец ушёл из дома и загадочно исчез

Пропавший Виктор Гетц
Пропавший Виктор Гетц

В Новосибирске ищут 27-летнего Виктора Гетц — 29 октября он ушёл из дома на улице Одоевского в Первомайском районе и пропал.


«Ушел из дома 29 октября около 11:30. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Пока займёмся только информационными поисками, времени прошло слишком много и нет никаких зацепок для активных поисков», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ по переписке «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
 

По информации в ориентировке, мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, у него прямые тёмно-русые волосы, короткая стрижка и серые глаза. 


«Имеются татуировки в районе правой лопатки и на пальцах правой руки. Был одет в черную куртку, спортивные штаны или джинсы, на ногах коричневые кроссовки», — описали волонтёры «Маяка».


Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят звонить на номер отряда 8-951-393-0911. Или сообщать в полицию единому номеру экстренных служб 112


В октябре новосибирские волонтёры искали 31-летнего Фёдора Фейлера, который таинственно пропал в Дзержинском районе 21 октября. Спустя несколько дней Фёдора нашли в одной из городских больниц — мужчина попал в серьёзное ДТП по пути домой.  


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