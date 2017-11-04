Новосибирец ушёл из дома и загадочно исчез

Пропавший Виктор Гетц

В Новосибирске ищут 27-летнего Виктора Гетц — 29 октября он ушёл из дома на улице Одоевского в Первомайском районе и пропал.







«Ушел из дома 29 октября около 11:30. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Пока займёмся только информационными поисками, времени прошло слишком много и нет никаких зацепок для активных поисков», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ по переписке «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.



По информации в ориентировке, мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения, у него прямые тёмно-русые волосы, короткая стрижка и серые глаза.





«Имеются татуировки в районе правой лопатки и на пальцах правой руки. Был одет в черную куртку, спортивные штаны или джинсы, на ногах коричневые кроссовки», — описали волонтёры «Маяка».





Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят звонить на номер отряда 8-951-393-0911 . Или сообщать в полицию единому номеру экстренных служб 112





В октябре новосибирские волонтёры искали 31-летнего Фёдора Фейлера, который таинственно пропал в Дзержинском районе 21 октября. Спустя несколько дней Фёдора нашли в одной из городских больниц — мужчина попал в серьёзное ДТП по пути домой.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!