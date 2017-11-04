Серьёзная авария на Большевистской: в ДТП попали 3 автомобиля

Авария произошла около 20:00

Вечером 4 ноября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали три автомобиля: BMW X1, Toyota Passo и Nissan March.







Авария произошла около 20:00 недалеко от остановки «Завод Труд».





«На месте аварии работали сотрудники ДПС и уезжала машина "скорой помощи". Видимо, есть пострадавшие. Три автомобиля столкнулись. Скорее всего банальное превышение скорости, либо не уступили дорогу. Хотя, возможно, что занос на мокрой трассе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Виталий.









В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.







«Возможно будет два пострадавших, если они не откажутся от помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее стало известно, что около 19:00 недалеко от супермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе в столкновении двух иномарок пострадала 4-летняя девочка.





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