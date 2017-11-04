Ждём чуда: жители Горского ищут хозяина квартиры с прорванной трубой

О собственнике жилья соседям ничего не известно

Днём 4 ноября в доме по адресу Горский микрорайон № 63/1 в Ленинском районе Новосибирска в одной из квартир прорвало трубу.





Хозяев квартиры дома не оказалось. Для того чтобы не затопило другие квартиры, слесари КЖЭК «Горский» перекрыли воду по стояку во всем подъезде





Устранить неисправность слесари не смогли из-за отсутствия доступа в квартиру с прорванной трубой. Теперь жители целого подъезда вынуждены ждать хозяина аварийной квартиры, чтобы им наконец вернули воду.





«Ситуация следующая: квартиросъемщица съехав, не перекрыла воду, в итоге квартиру снизу стало затапливать. Слесарь КЖЭК перекрыл воду по стояку. Из-за того, что квартира сдаётся в аренду мы не можем найти собственника. До тех пор, пока его не найдут и не получат доступ в квартиру, мы будем сидеть без горячей и холодной воды. Ждём чуда, надеемся что собственника найдут в ближайшее время», — описала ситуацию жительница дома Екатерина.





По словам девушки, жителям подъезда ничего не известно о собственнике квартиры.





«В КЖЭК "Горский" нам сказали, что сейчас выходные и только во вторник проблему постараются решить. Но сегодня только суббота. Приходится ходить в магазин, покупать воду. А у многих дети маленькие, что создаёт дополнительные проблемы», — сетует Екатерина.





В диспетчерской КЖЭК «Горский», которая обслуживает дом, корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что проблему решат в ближайшие два дня.





«Вода закрыта по стояку, квартира по всей видимости сдаётся в аренду. Сегодня выходной день, найти кого-либо не получилось. Мы не бездействуем, работаем над этим. Ситуация аварийная, воду мы периодически включаем, чтобы жильцы смогли её набрать. Если бы в квартире кто-то был, то мы бы все быстро устранили. У нас пока нет никаких данных о собственнике. Завтра или послезавтра он найдётся», — заверили в диспетчерской.





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