В ДТП на Гусинобродском шоссе пострадал ребёнок

ДТП произошло около 19:00

Вечером 4 ноября на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Allion.







ДТП произошло около 19:00 недалеко от супермаркета «Лента».





«"Ипсум" при повороте на Гусинобродское шоссе не пропустил встречный Toyota Allion. В результате совершил с ним столкновение. Есть пострадавшие: в Toyota Allion сидел ребёнок, предварительно у него сотрясение головного мозга», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По словам аваркомов, врачи «скорой помощи» госпитализировали ребёнка.





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.





«По предварительной информации в столкновении двух иномарок на Гусинобродском шоссе пострадала 4-летняя девочка, госпитализирована в больницу. Все обстоятельства аварии уточняются», — сообщили в ведомстве.









2 ноября стало известно о страшной аварии, которая произошла недалеко от пересечения Фрунзе и Кошурникова. В столкновении сошлись три автомобиля: в результате аварии пострадала 7-летняя девочка.





Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

