В ДТП на Гусинобродском шоссе пострадал ребёнок

ДТП произошло около 19:00
ДТП произошло около 19:00

Вечером 4 ноября на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Allion.


ДТП произошло около 19:00 недалеко от супермаркета «Лента».


«"Ипсум" при повороте на Гусинобродское шоссе не пропустил встречный Toyota Allion. В результате совершил с ним столкновение. Есть пострадавшие: в Toyota Allion сидел ребёнок, предварительно у него сотрясение головного мозга», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По словам аваркомов, врачи «скорой помощи» госпитализировали ребёнка. 


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«По предварительной информации в столкновении двух иномарок на Гусинобродском шоссе пострадала 4-летняя девочка, госпитализирована в больницу. Все обстоятельства аварии уточняются», — сообщили в ведомстве. 


В ДТП на Гусинобродском шоссе пострадал ребёнок


2 ноября стало известно о страшной аварии, которая произошла недалеко от пересечения Фрунзе и Кошурникова. В столкновении сошлись три автомобиля: в результате аварии пострадала 7-летняя девочка.


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