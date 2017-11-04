Жители 8 домов в Советском районе остались без электричества

Восстановить подачу электроэнергии обещают к 21:00
Восстановить подачу электроэнергии обещают к 21:00

Неприятная ситуация приключилась сегодня в Советском районе Новосибирска. Из-за аварийного отключения без света осталось около 8 домов.


По словам местных жителей, электричества нет не только в жилых домах, но и в супермаркете, расположенном неподалёку.


«В микрорайоне «Шлюз» нет электричества с 13:00. Пришло смс об аварийном отключении электроэнергии, обещали включить в 19:00, но теперь перенесли до 21:00. Отключено несколько домов по улице Шлюзовая, а также супермаркет на улице Русская №1 — вход в него перекрыт лентой, внутри темно», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ местный житель.


По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 13:30. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Аварийное отключение по улице Шлюзовой». 


Жители 8 домов в Советском районе остались без электричества


В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», представитель АО «РЭС» пояснил, что длительные отключения возможны из-за непогоды.


«Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу, срабатывает автоматика и электроснабжение потребителей восстанавливается. Однако возможны и более длительные перерывы в энергоснабжении, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые повреждают линии электропередачи и оборудование», — резюмировал представитель энергетической компании.


Напомним, вчера сильный ветер снёс две остановки, а также оставил жителей 76 домов без света. От непогоды пострадали и автомобили, на которые рушились сдутые ветром металлические заборы. 


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