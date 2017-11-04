Фото: небо над Новосибирском озарило красивым фейерверком

Салют в честь Дня народного единства в Новосибирске
Салют в честь Дня народного единства в Новосибирске

К 19 часам в Новосибирске закончилось празднование Дня народного единства — салют начался раньше обещанного.


Праздник Дня народного единства начался в 14 часов 4 ноября, а завершился салютом в центре Новосибирска. Организаторы обещали начать фейерверк в 19:00 — но, по всей видимости, Олег Газманов завершил своё выступление раньше, и к семи часам салют уже закончился.


Фейеверк стал финалом праздника
Фейеверк стал финалом праздника


По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, на празднике побывали тысячи новосибирцев.


«По данным правоохранительных органов, в течение дня здесь побывало около 20 тысяч [человек]», — рассказали в правительстве, добавив, что только на концерт Олега Газманова пришли 5 тысяч зрителей.



Сегодня весь день НГС.НОВОСТИ вели онлайн-трансляцию праздника — новосибирцы танцевали и ели в ожидании певца, «Русского марша» и салюта.  

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