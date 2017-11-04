«Эскадрон моих мыслей шальных»: Газманов начал петь для гигантского хоровода из тысяч новосибирцев

Олег Газманов собрал тысячи зрителей на площади Ленина
Олег Газманов собрал тысячи зрителей на площади Ленина

Вечером 4 ноября на площади у оперного театра начался концерт российского певца Олега Газманова — он поёт для тысяч новосибирцев, показавших звезде гигантский хоровод.


Сейчас выступление Олега Газманова только началось — он уже спел песни «Эскадрон моих мыслей шальных» и «Есаул», а также попросил новосибирских зрителей подписываться на его Instagram, передаёт с площади Ленина корреспондент НГС.НОВОСТИ.


«Друзья, у меня такое ощущение что я тут самый весёлый. Вы замёрзли? Не должны мёрзнуть, так плотненько стоите. Давайте как-то реагировать на то, что мы делаем!» — объявил Газманов со сцены.


Он поёт свои главные хиты, но сальто не делает
Он поёт свои главные хиты, но сальто не делает


Концерт певца предварял большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — он объединил зрителей и артистов. По оценкам журналистов НГС.НОВОСТИ, в нём поучаствовали 2-2,5 тысячи новосибирцев.



Флешмоб с хороводом
Флешмоб с хороводом

  

Напомним, выступление Олега Газманова и группы «Эскадрон» в Новосибирске в День народного единства, 4 ноября, обошлось бюджету в 3 млн рублей. Известно, что гонорар «Эскадрона» за репетицию и выступление составит 797 тысяч рублей, остальная сумма — это расходы на билеты, питание и проживание.


Подробнее о празднике Дня народного единства в Новосибирске читайте в онлайн-трансляции НГС.НОВОСТИ.

Прочтений: 1268
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено