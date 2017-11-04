«Эскадрон моих мыслей шальных»: Газманов начал петь для гигантского хоровода из тысяч новосибирцев

Олег Газманов собрал тысячи зрителей на площади Ленина

Вечером 4 ноября на площади у оперного театра начался концерт российского певца Олега Газманова — он поёт для тысяч новосибирцев, показавших звезде гигантский хоровод.







Сейчас выступление Олега Газманова только началось — он уже спел песни «Эскадрон моих мыслей шальных» и «Есаул», а также попросил новосибирских зрителей подписываться на его Instagram, передаёт с площади Ленина корреспондент НГС.НОВОСТИ.







«Друзья, у меня такое ощущение что я тут самый весёлый. Вы замёрзли? Не должны мёрзнуть, так плотненько стоите. Давайте как-то реагировать на то, что мы делаем!» — объявил Газманов со сцены.







Он поёт свои главные хиты, но сальто не делает





Концерт певца предварял большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — он объединил зрителей и артистов. По оценкам журналистов НГС.НОВОСТИ, в нём поучаствовали 2-2,5 тысячи новосибирцев.









Флешмоб с хороводом





Напомним, выступление Олега Газманова и группы «Эскадрон» в Новосибирске в День народного единства, 4 ноября, обошлось бюджету в 3 млн рублей. Известно, что гонорар «Эскадрона» за репетицию и выступление составит 797 тысяч рублей, остальная сумма — это расходы на билеты, питание и проживание.







Подробнее о празднике Дня народного единства в Новосибирске читайте в онлайн-трансляции НГС.НОВОСТИ.

