Кутёж дотемна: в Новосибирске начинается ночь бесплатной красоты

Новосибирцам пообещали много бесплатной и красивой музыки
Новосибирцам пообещали много бесплатной и красивой музыки

Вечером 4 ноября в музеях и на концертных площадках Новосибирска пройдёт «Ночь искусств». Главной площадкой станет зал имени Каца, куда горожан зовут бесплатно.


Всероссийская акция «Ночь искусств-2017» в этом году приурочена ко Дню народного единства и проходит 4 ноября. Главными площадками «Ночи искусств» в Новосибирске станут концертный зал имени Каца, областная юношеская библиотека, краеведческий музей и художественный музей, рассказали в пресс-службе министерства культуры НСО.


В зале Каца открывается 20 интерактивных площадок. С 21:00 до 22:00 новосибирцам предложат поучаствовать в литературном и историческом квестах, посмотреть выставку ремёсел и старинных инструментов, фотовыставку, посетить танцевальную и виниловую ретро-площадки. Также посетителям покажут чёрно-белое немое кино и проведут по тайным залам филармонии. 


«На все интерактивные площадки, которые начнут свою работу в государственном концертом зале имени Арнольда Каца 4 ноября в 21:00 — вход свободный!» — подчеркнули в филармонии. 


Однако на концерт Кубанского казачьего хора нужны пригласительные билеты.


Новосибирская областная юношеская библиотека будет работать с 16:00 до 21:00. Организаторы приготовили выставку «Во славу земли Русской», конкурс на лучший комикс, концерт клуба авторской песни «Лига свободных авторов», кинопросмотр «Великие люди великой страны» и театральную площадку «Чтобы было хорошо».


Посетителей художественного музея ждут выставки, экскурсии, встречи с музыкантами и актёрами. С 18:00 до 22:00 можно будет посетить постоянную экспозицию, в концертном зале можно посмотреть спектакль «Чайка», а до 23:00 работает музыкальная программа от «Трио Савельева».


Краеведческий музей собрался каждый час водить бесплатные экскурсии по выставке искусства папуасов Новой Гвинеи «Последние неизвестные». Также бесплатный вход ждёт и посетителей Городского центра изобразительных искусств — до 21:00.


«Гости музея познакомятся с материальной культурой и верованиями нескольких народов, населяющих этот удивительный остров, увидят деревянные ритуальные скульптуры, церемониальные маски, экзотические украшения и предметы одежды, оружие, орудия труда и предметы повседневного быта», — анонсировали в министерстве культуры.


Подробнее программу последних длинных выходных 2017 года можно прочитать в специальном выпуске НГС.АФИША: кроме «Ночи искусств», концерта Олега Газманова и салюта, новосибирцев ждут шоу кошек, костюмированный фестиваль и моноспектакль Максима Аверина. 

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