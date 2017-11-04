«Эти пропажи связаны»: в Новосибирске исчезли юноша и девушка

Руфина Василенко
Руфина Василенко

В Новосибирске пропали подростки Руфина Василенко и Артемий Якобий — ищущие их волонтёры подозревают, что они могли исчезнуть вместе.


Волонтёры отправились на поиски 17-летних Руфины Василенко и Артемия Якобия сегодня днём. Места, в которых активисты будут искать пропавших подростков, не разглашаются, чтобы они не отследили информацию по социальным сетям, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ по переписке «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


По словам руководителя отряда, подростки познакомились через интернет, и Артемий поехал к Руфине в Крым в гости, где его задержала местная полиция. Родственники юноши ездили туда и привезли его обратно в Новосибирск.


«Теперь же Руфина, обманув маму, улетела в Новосибирск. По её приезде и Артемий пропал из дома. То, что эти пропажи связаны, не вызывает никаких сомнений», — объяснил Павел Злобин.


Артемий Якобий
Артемий Якобий


По информации в ориентировке, Руфина Василенко приехала в Новосибирск 30 октября, и с тех пор её местонахождение неизвестно. Девушка ростом 161 см, худощавого телосложения, у неё прямые каштановые волосы ниже плеч, глаза карие. «Носит очки. Была одета в жёлтую куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, чёрные туфли на шнурках, на голове чёрно-голубая шапка с помпоном», — описали волонтёры «Маяка».


Артемия Якобия видели в последний раз 31 октября, он ушёл из дома около 18:30. Его рост 182 см, он также худощавого телосложения, у него прямые светлые волосы, короткая стрижка, глаза карие. В момент, когда его видели в последний раз, юноша был одет в чёрный пуховик с капюшоном, серую толстовку, тёмно-синие джинсы и обут в тяжёлые ботинки-берцы.


Летом Артемий ушёл из дома, не предупредив близких, и уехал далеко от Новосибирской области, но тогда полиция не раскрывала причины его поступка.  

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