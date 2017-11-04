Ждут Газманова: сотни горожан пришли на День народного единства в центре Новосибирска (обновляется)
Днём 4 ноября на площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства: новосибирцы слушают музыку, едят сибирскую и бурятскую кухню в ожидании Олега Газманова и фейерверка. НГС.НОВОСТИ ведут трансляцию с праздника.
На площади перед оперным театром началось празднование Дня народного единства. По оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на площадь Ленина пришло около 200 новосибирцев, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь, — в основном семьи с детьми, пенсионеры и общественники с флагами.
Погода, конечно, испытывает новосибирцев — несмотря на значительное похолодание и сильный ветер (накануне объявили штормовое предупреждение), никто не расходится. Чтобы согреться, участники танцуют и пытаются попасть в ведро палкой с закрытыми глазами (да-да, хороший ведущий и конкурсы интересные!).
Пока на площади Ленина всё достаточно спокойно. Напоминаем, что официально праздник Дня народного единства отмечается с 2005 года. Он пришёл на смену празднованию Дня Октябрьской революции 7 ноября. В честь нового праздника горожанам дали дополнительный выходной 6 ноября.
НГС.НОВОСТИ задали провокационные вопросы новосибирцам: знают ли они, что именно вся страна отмечает 4 ноября. «Насколько я знаю, он посвящен подвигу Ивана Сусанина. В общем, это патриотический праздник. Как отмечаю? Мы с приятельницами каждый раз проходим по центру, смотрим, что где интересное проходит», — рассказала одна из респондентов.
Новосибирцы водят большой хоровод — в нём около 100 человек. «Вставайте в хоровод парами, чтобы у каждого была пара! Наш хоровод позволит нам занять сегодня всю площадь! Скомкайтесь со ступенек!» — кричат организаторы.
Сцену занял фольклорный фестиваль с народными коллективами — уже выступили «Чалдоны», а сейчас музыканты играют на корейских барабанах.
«Здесь две зоны — одна с концертом, другая с едой, тут всякие разные кухни: сибирская, бурятская, узбекская, украинская и так далее», — описала корреспондент НГС.НОВОСТИ, которая сейчас находится на празднике.
В честь праздника перекрыта всего одна улица — Депутатская, на ней стоит пока что пара автобусов.
Основная программа начнётся ближе к вечеру. В 18:00 пройдёт большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — общий хоровод всех зрителей и артистов. А через 15 минут после этого начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк. НГС.НОВОСТИ узнали подробную программу мероприятий.
Если вы заметили что-то необычное и интересное на празднике 4 ноября, присылайте фотографии и видео нам в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
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Наталья Гредина, Мария Морсина
Фото Натальи Грединой, Александра Ощепкова