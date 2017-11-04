Ждут Газманова: сотни горожан пришли на День народного единства в центре Новосибирска (обновляется)

Трансляция обновляется


На площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства. Фото Александра Ощепкова
На площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства. Фото Александра Ощепкова

Днём 4 ноября на площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства: новосибирцы слушают музыку, едят сибирскую и бурятскую кухню в ожидании Олега Газманова и фейерверка. НГС.НОВОСТИ ведут трансляцию с праздника. 


На площади перед оперным театром началось празднование Дня народного единства. По оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на площадь Ленина пришло около 200 новосибирцев, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь, — в основном семьи с детьми, пенсионеры и общественники с флагами.



Погода, конечно, испытывает новосибирцев — несмотря на значительное похолодание и сильный ветер (накануне объявили штормовое предупреждение), никто не расходится. Чтобы согреться, участники танцуют и пытаются попасть в ведро палкой с закрытыми глазами (да-да, хороший ведущий и конкурсы интересные!).


Танец — один из способов согреться сегодня. Фото Натальи Грединой
Танец — один из способов согреться сегодня. Фото Натальи Грединой


Участница конкурса пытается попасть палкой в ведро. Фото Натальи Грединой
Участница конкурса пытается попасть палкой в ведро. Фото Натальи Грединой




Пока на площади Ленина всё достаточно спокойно. Напоминаем, что официально праздник Дня народного единства отмечается с 2005 года. Он пришёл на смену празднованию Дня Октябрьской революции 7 ноября. В честь нового праздника горожанам дали дополнительный выходной 6 ноября


НГС.НОВОСТИ задали провокационные вопросы новосибирцам: знают ли они, что именно вся страна отмечает 4 ноября. «Насколько я знаю, он посвящен подвигу Ивана Сусанина. В общем, это патриотический праздник. Как отмечаю? Мы с приятельницами каждый раз проходим по центру, смотрим, что где интересное проходит», — рассказала одна из респондентов.


У оперного театра. Фото Александра Ощепкова
У оперного театра. Фото Александра Ощепкова



Новосибирцы водят большой хоровод — в нём около 100 человек. «Вставайте в хоровод парами, чтобы у каждого была пара! Наш хоровод позволит нам занять сегодня всю площадь! Скомкайтесь со ступенек!» — кричат организаторы. 


В хороводе не меньше сотни человек. Фото Натальи Грединой
В хороводе не меньше сотни человек. Фото Натальи Грединой


Хоровод довольно эмоциональный. Фото Александра Ощепкова
Хоровод довольно эмоциональный. Фото Александра Ощепкова


Видео Натальи Грединой




Сцену занял фольклорный фестиваль с народными коллективами — уже выступили «Чалдоны», а сейчас музыканты играют на корейских барабанах. 


На сцену вышли народные коллективы. Фото Александра Ощепкова
На сцену вышли народные коллективы. Фото Александра Ощепкова


«Здесь две зоны — одна с концертом, другая с едой, тут всякие разные кухни: сибирская, бурятская, узбекская, украинская и так далее», — описала корреспондент НГС.НОВОСТИ, которая сейчас находится на празднике.


Всем желающим предлагают плов, но не бесплатно. Фото Александра Ощепкова
Всем желающим предлагают плов, но не бесплатно. Фото Александра Ощепкова


В честь праздника перекрыта всего одна улица — Депутатская, на ней стоит пока что пара автобусов.


Улица Депутатская перекрыта весь день. Фото Александра Ощепкова
Улица Депутатская перекрыта весь день. Фото Александра Ощепкова


Участница праздника. Фото Александра Ощепкова
Участница праздника. Фото Александра Ощепкова


Основная программа начнётся ближе к вечеру. В 18:00 пройдёт большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — общий хоровод всех зрителей и артистов. А через 15 минут после этого начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк. НГС.НОВОСТИ узнали подробную программу мероприятий.  


Если вы заметили что-то необычное и интересное на празднике 4 ноября, присылайте фотографии и видео нам в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

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