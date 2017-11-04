Ждут Газманова: сотни горожан пришли на День народного единства в центре Новосибирска (обновляется)

Трансляция обновляется





На площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства. Фото Александра Ощепкова

Днём 4 ноября на площади Ленина начался праздник в честь Дня народного единства: новосибирцы слушают музыку, едят сибирскую и бурятскую кухню в ожидании Олега Газманова и фейерверка. НГС.НОВОСТИ ведут трансляцию с праздника.





На площади перед оперным театром началось празднование Дня народного единства. По оценкам корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на площадь Ленина пришло около 200 новосибирцев, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь, — в основном семьи с детьми, пенсионеры и общественники с флагами.







15:32





Погода, конечно, испытывает новосибирцев — несмотря на значительное похолодание и сильный ветер (накануне объявили штормовое предупреждение), никто не расходится. Чтобы согреться, участники танцуют и пытаются попасть в ведро палкой с закрытыми глазами (да-да, хороший ведущий и конкурсы интересные!).





Танец — один из способов согреться сегодня. Фото Натальи Грединой





Участница конкурса пытается попасть палкой в ведро. Фото Натальи Грединой









15:04





Пока на площади Ленина всё достаточно спокойно. Напоминаем, что официально праздник Дня народного единства отмечается с 2005 года. Он пришёл на смену празднованию Дня Октябрьской революции 7 ноября. В честь нового праздника горожанам дали дополнительный выходной 6 ноября.





НГС.НОВОСТИ задали провокационные вопросы новосибирцам: знают ли они, что именно вся страна отмечает 4 ноября. «Насколько я знаю, он посвящен подвигу Ивана Сусанина. В общем, это патриотический праздник. Как отмечаю? Мы с приятельницами каждый раз проходим по центру, смотрим, что где интересное проходит», — рассказала одна из респондентов.





У оперного театра. Фото Александра Ощепкова





14:37





Новосибирцы водят большой хоровод — в нём около 100 человек. «Вставайте в хоровод парами, чтобы у каждого была пара! Наш хоровод позволит нам занять сегодня всю площадь! Скомкайтесь со ступенек!» — кричат организаторы.





В хороводе не меньше сотни человек. Фото Натальи Грединой





Хоровод довольно эмоциональный. Фото Александра Ощепкова





Видео Натальи Грединой









14:35





Сцену занял фольклорный фестиваль с народными коллективами — уже выступили «Чалдоны», а сейчас музыканты играют на корейских барабанах.







На сцену вышли народные коллективы. Фото Александра Ощепкова





«Здесь две зоны — одна с концертом, другая с едой, тут всякие разные кухни: сибирская, бурятская, узбекская, украинская и так далее», — описала корреспондент НГС.НОВОСТИ, которая сейчас находится на празднике.







Всем желающим предлагают плов, но не бесплатно. Фото Александра Ощепкова





В честь праздника перекрыта всего одна улица — Депутатская, на ней стоит пока что пара автобусов.





Улица Депутатская перекрыта весь день. Фото Александра Ощепкова





Участница праздника. Фото Александра Ощепкова





Основная программа начнётся ближе к вечеру. В 18:00 пройдёт большой многонациональный флешмоб #МЫЕДИНЫ — общий хоровод всех зрителей и артистов. А через 15 минут после этого начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк. НГС.НОВОСТИ узнали подробную программу мероприятий.







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