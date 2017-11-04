Иномарка протаранила реанимобиль — «скорая» спешила к больному

Реанимобиль ехал к пациенту, когда в него врезалась «Тойота»
Реанимобиль ехал к пациенту, когда в него врезалась «Тойота»

Днём 4 ноября на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев Toyota Camry врезалась в машину «скорой помощи», которая спешила на срочный вызов.


Авария произошла сегодня в 11:50 в Октябрьском районе. Toyota Camry ехала по улице Панфиловцев со стороны улицы Добролюбова, а автомобиль «скорой помощи» — по улице Никитина со стороны Воинской, описали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«На перекрёсток Camry выехала на зелёный сигнал светофора и врезалась в "скорую", которая проехала на красный сигнал. "Скорая" спешила на вызов с проблесковыми маяками и сиреной», — рассказали в «Автоспасе».


Машину «скорой» пришлось отправить на ремонт 
Машину «скорой» пришлось отправить на ремонт 


Водитель «Тойоты», как и врачи реанимобиля, не получили травм. В иномарке сработали подушки безопасности — из-за этого в машине разбито лобовое стекло.


«Реанимационная бригада направлялась на срочный вызов. Пациента в машине не было. Врачи и водитель не пострадали», 


— сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. Она добавила, что реанимобиль сошёл с линии, на вызов отправилась другая машина.


Это уже вторая авария со «скорой» в Октябрьском районе за две недели
Это уже вторая авария со «скорой» в Октябрьском районе за две недели


«Водитель “Тойоты” свою вину признавать отказался», — уточнили в «Автоспасе».


В конце октября случилась ещё одна авария со «скорой» в Октябрьском районе. Mitsubishi протаранил автомобиль медиков так сильно, что «скорая» упала на бок и её протащило по асфальту. Водитель «Мицубиси» признался, что просто не заметил машину «скорой помощи».  

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