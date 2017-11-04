Иномарка протаранила реанимобиль — «скорая» спешила к больному

Реанимобиль ехал к пациенту, когда в него врезалась «Тойота»

Днём 4 ноября на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев Toyota Camry врезалась в машину «скорой помощи», которая спешила на срочный вызов.







Авария произошла сегодня в 11:50 в Октябрьском районе. Toyota Camry ехала по улице Панфиловцев со стороны улицы Добролюбова, а автомобиль «скорой помощи» — по улице Никитина со стороны Воинской, описали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«На перекрёсток Camry выехала на зелёный сигнал светофора и врезалась в "скорую", которая проехала на красный сигнал. "Скорая" спешила на вызов с проблесковыми маяками и сиреной», — рассказали в «Автоспасе».







Машину «скорой» пришлось отправить на ремонт





Водитель «Тойоты», как и врачи реанимобиля, не получили травм. В иномарке сработали подушки безопасности — из-за этого в машине разбито лобовое стекло.







«Реанимационная бригада направлялась на срочный вызов. Пациента в машине не было. Врачи и водитель не пострадали»,





— сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. Она добавила, что реанимобиль сошёл с линии, на вызов отправилась другая машина.







Это уже вторая авария со «скорой» в Октябрьском районе за две недели





«Водитель “Тойоты” свою вину признавать отказался», — уточнили в «Автоспасе».







В конце октября случилась ещё одна авария со «скорой» в Октябрьском районе. Mitsubishi протаранил автомобиль медиков так сильно, что «скорая» упала на бок и её протащило по асфальту. Водитель «Мицубиси» признался, что просто не заметил машину «скорой помощи».

