«Был трезв и адекватен»: Toyota насмерть сбила пешехода на ночной дороге

Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить

Ночью на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — Toyota RAV4 сбила пешехода. Он скончался на месте.







ДТП произошло сегодня около часа ночи — 48-летний водитель Toyota RAV4 ехал по трассе Р-256, когда на её 59-м километре на проезжую часть внезапно выбежал пешеход, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. «Тойота» наехала на мужчину.







«Это было вне населённого пункта, поэтому там было темно. [Пешеход] шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте», — пояснили в ГИБДД по Искитимскому району.







Водитель Toyota RAV4 не пострадал. «Он трезвый, адекватный, остался на месте аварии», — добавили в Госавтоинспекции.







Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, подчеркнули в МВД.







Вчера полицейские сообщили о ещё одной аварии, в которой сбили пешехода. ДТП произошло на улице Выборной. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём. Его увезли в больницу с места аварии.

