«Был трезв и адекватен»: Toyota насмерть сбила пешехода на ночной дороге

Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить
Пешеход внезапно выбежал на дорогу в темноте — водитель не успел затормозить

Ночью на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — Toyota RAV4 сбила пешехода. Он скончался на месте.


ДТП произошло сегодня около часа ночи — 48-летний водитель Toyota RAV4 ехал по трассе Р-256, когда на её 59-м километре на проезжую часть внезапно выбежал пешеход, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. «Тойота» наехала на мужчину.


«Это было вне населённого пункта, поэтому там было темно. [Пешеход] шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте», — пояснили в ГИБДД по Искитимскому району.


Водитель Toyota RAV4 не пострадал. «Он трезвый, адекватный, остался на месте аварии», — добавили в Госавтоинспекции.


Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, подчеркнули в МВД.


Вчера полицейские сообщили о ещё одной аварии, в которой сбили пешехода. ДТП произошло на улице Выборной. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём. Его увезли в больницу с места аварии.  

Прочтений: 4766
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено