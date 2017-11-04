«Был трезв и адекватен»: Toyota насмерть сбила пешехода на ночной дороге
Ночью на дороге под Новосибирском произошла серьёзная авария — Toyota RAV4 сбила пешехода. Он скончался на месте.
ДТП произошло сегодня около часа ночи — 48-летний водитель Toyota RAV4 ехал по трассе Р-256, когда на её 59-м километре на проезжую часть внезапно выбежал пешеход, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. «Тойота» наехала на мужчину.
«Это было вне населённого пункта, поэтому там было темно. [Пешеход] шёл по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте», — пояснили в ГИБДД по Искитимскому району.
Водитель Toyota RAV4 не пострадал. «Он трезвый, адекватный, остался на месте аварии», — добавили в Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, подчеркнули в МВД.
Вчера полицейские сообщили о ещё одной аварии, в которой сбили пешехода. ДТП произошло на улице Выборной. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём. Его увезли в больницу с места аварии.
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Мария Морсина
Фото pixabay.com