РЖД временно отменили продажу электронных билетов на поезда дальнего следования

Билеты можно будет купить только в кассах вокзалов

РЖД объявили о том, что с 3 ноября прекращают продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.







Билеты можно будет купить только в кассах вокзалов.





«В связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год, с 3 ноября 2017 года временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования», – цитируют пресс-службу РЖД Известия.





Издание уточняет, что исключение составляют поезда категории «скоростной». В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов.





В единой справочной РЖД объяснили, что продавать перестанут только электронные билеты.





«В системе нет информации по наличию билетов, это можно будет уточнить только в кассе», — пояснили в справочной.