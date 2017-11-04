Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл санкт-петербургский «Зенит»

Самым результативным в составе БК «Новосибирск» стал Алексей Курцевич
Самым результативным в составе БК «Новосибирск» стал Алексей Курцевич

Новосибирские баскетболисты обыграли санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче чемпионата российской баскетбольной Суперлиги.


Игра закончилась со счётом 82:67.


«Основные игроки провели на площадке практически весь матч, хотя мы этого и не планировали. Забили 82 очка, но при этом очень плохой процент трехочковых попаданий. Связываю его с недонастроем. Проиграли свой подбор — и это тоже плохой настрой», — цитирует главного тренера официальный сайт баскетбольной команды.


Самыми результативными в составе БК «Новосибирск» стали Алексей Курцевич (17 очков), Сергей Токарев (13 очков), Андрей Кирдячкин (12 очков), Алексей Нестеров (11 очков) и Кирилл Писклов (11 очков).


Сейчас новосибирские баскетболисты находятся на 6 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата российской баскетбольной Суперлиги. Следующий матч новосибирцы проведут 10 ноября. 


Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в баскетболе, но и в других видах спорта. Так, в марте сибирячка Римма Тропина победила на чемпионате России по борьбе «грэпплинг» в двух версиях — без кимоно и в кимоно (грэпплинг ги).


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