В Новосибирской области стали чаще играть свадьбы

В этом году браков зарегистрировано на 192 больше, чем в 2016

В Новосибирской области за 10 месяцев 2017 года зарегистрировали 18 402 браков и 10 908 разводов.







По данным Управления по делам ЗАГС региона, число браков возросло на 192 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.





«Для более чем 250 пар новосибирцев в 2017 году было организовано чествование по случаю юбилея супружеской жизни, в том числе золотой юбилей отметили 83 пары, серебряный — 47, бриллиантовый — 17», — сообщается на сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.





Также, за прошедшие 10 месяцев 2017 года, отделами ЗАГС Новосибирска зарегистрировано 29 410 рождений детей.





«Популярными именами для новорожденных стали Артем, Дмитрий, Александр, Андрей, Максим, Варвара, Арина, Дарья, София, Анастасия, Елизавета. К редким в управлении по делам ЗАГС региона отнесли имена Аристарх, Доброслав, Елисей, Радмир, Лука, Никанор, Доминик, Маруся, Юна, Ясна, Мирра, Оливия-Августа, Есфирь, Катарина, Александрия», — сообщается на сайте Управления по делам ЗАГС региона.





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