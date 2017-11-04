Две иномарки столкнулись в Первомайском районе


Авария произошла около 21:30
Авария произошла около 21:30

Вечером 3 ноября в Первомайском районе Новосибирска столкнулись Nissan Sunny и Nissan Bluebird.


Авария произошла недалеко от остановки «Станция Инская» около 21:30.


«"Санни" стоял на остановке в сторону "Разъезда Иня". Водитель решил развернуться, начал совершать маневр и не пропустил другой "Ниссан", который также двигался в сторону "Разъезда". В итоге "Санни" бьет "Блюберд" в передний правый угол, и от удара они оба выезжают на встречную полосу. В момент аварии в "Блюберде" находились девушка-водитель и двое детей. По предварительной информации, они получили ушибы и водитель вызвала "скорую помощь"», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По информации аваркомов, водитель Nissan Bluebird получил ушиб головы.


«У детей испуг, у одного разбита губа», — сообщают аваркомы «Автоспаса».


Вчера стало известно о страшной аварии, которая произошла недалеко от пересечения Фрунзе и Кошурникова. В столкновении сошлись три автомобиля: «Тойота», «Сузуки» и микроавтобус «Фиат». Не обошлось без пострадавших.


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