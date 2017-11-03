Сильный ветер переворачивает остановки и заборы в Новосибирске

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Инцидент произошел около 21:00

Вечером 3 ноября на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска сильным ветром сдуло остановку.







Инцидент произошел около 21:00 недалеко от пересечения улиц Фадеева и Игарской.





«Сейчас в городе очень сильный ветер. Сдуло остановку "Игарскую"», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.





По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.







Судя по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночью 4 ноября в Новосибирске ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и гололёд. Прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, с порывами до 25 м/с.





23:33

На улице Кошурникова в Дзержинском районе сильным ветром сдуло забор.









«Забор прилетел от брошенной стройки, которая тут неподалёку. Пока пострадали только машины припаркованные», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».













23:24

«В десятиэтажке по Марии Ульяновой в Первомайском районе моргает свет, но пока отключения нет», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель в переписке в соцсети «ВКонтакте».





По данным муниципального ресурса «Мой Новосибирск», на настоящий момент аварийных отключений в Новосибирске нет.





22:51

На остановке «Центр» на улице Орджоникидзе ветром вынесло стеклянное ограждение.











«Оставшаяся часть и рекламный лайтбокс угрожающе раскачиваются. Возможно, ночью разрушений будет больше», — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ.









На прошлой неделе в Новосибирске резко похолодало. Первый день с минусовой температурой и снегопадом обернулся для горожан типичными зимними травмами — переохлаждениями и падениями на гололёде. Перед шиномонтажками выстроились очереди из желающих поменять резину, а коммунальщики начали посыпать дороги песком и солью.





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