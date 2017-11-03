Третьяк: Новосибирск точно станет хозяином молодежного ЧМ по хоккею
Новосибирск получит стопроцентное право проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года после строительства ледовой арены.
Об этом сообщил журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, приехавший в Новосибирск на празднование 55-летнего юбилея хоккейного клуба «Сибирь», пишет ТАСС.
«Мы всё сделали, чтобы здесь прошел [молодежный] чемпионат мира, теперь все зависит только от того, когда мы построим стадион. Как только будет построен стадион, всё — мы стопроцентно получаем чемпионат мира», — приводит агентство слова Третьяка.
Владислав Третьяк выразил надежду, что и городские, и областные власти Новосибирска сделают всё, чтобы построить арену. Врио губернатора Андрей Травников заверил, что это обязательно будет сделано.
Новосибирск является претендентом на проведение молодежного первенства мира. Международная федерация хоккея в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене объявит страну – хозяйку молодежного мирового первенства 2023 года.
По предварительным данным, ледовая арена площадью 35 тысяч кв. м будет располагаться на «Горской», за жилым комплексом «Панорама». Предполагаемые затраты на строительство правительство НСО летом оценивало в 3,5–4 млрд рублей. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдётся ещё в 3 млрд руб.
Предполагалось, что к ледовой арене построят дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и запланированный четвёртый мост через Обь, а также разместят в середине эстакады метромоста станцию метро «Спортивная». В конце августа стало известно, что строительство арены находится под угрозой срыва из-за проблем с перезонированием участка. Тогда шла речь о возможном переносе объекта в другое место, например в пригород Новосибирска.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Эскиз предоставлен ООО «Парк чемпионов»