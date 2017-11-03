Третьяк: Новосибирск точно станет хозяином молодежного ЧМ по хоккею





Проект арены, презентованный 4 июля

Новосибирск получит стопроцентное право проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года после строительства ледовой арены.





Об этом сообщил журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, приехавший в Новосибирск на празднование 55-летнего юбилея хоккейного клуба «Сибирь», пишет ТАСС.





«Мы всё сделали, чтобы здесь прошел [молодежный] чемпионат мира, теперь все зависит только от того, когда мы построим стадион. Как только будет построен стадион, всё — мы стопроцентно получаем чемпионат мира», — приводит агентство слова Третьяка.





Владислав Третьяк выразил надежду, что и городские, и областные власти Новосибирска сделают всё, чтобы построить арену. Врио губернатора Андрей Травников заверил, что это обязательно будет сделано.





Новосибирск является претендентом на проведение молодежного первенства мира. Международная федерация хоккея в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене объявит страну – хозяйку молодежного мирового первенства 2023 года.





По предварительным данным, ледовая арена площадью 35 тысяч кв. м будет располагаться на «Горской», за жилым комплексом «Панорама». Предполагаемые затраты на строительство правительство НСО летом оценивало в 3,5–4 млрд рублей. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдётся ещё в 3 млрд руб.





Предполагалось, что к ледовой арене построят дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и запланированный четвёртый мост через Обь, а также разместят в середине эстакады метромоста станцию метро «Спортивная». В конце августа стало известно, что строительство арены находится под угрозой срыва из-за проблем с перезонированием участка. Тогда шла речь о возможном переносе объекта в другое место, например в пригород Новосибирска.