«Сибирь» пропустила 5 шайб от ЦСКА в свой юбилей

В первом периоде голы в ворота сибиряков забили Андрей Кузьменко и Сергей Шумаков

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ.







Сегодня, 3 ноября, игра закончилась со счётом 5:1 в пользу московской команды. Матч был посвящен 55-летнему юбилею хоккейной «Сибири». Его посетили мэр Анатолий Локоть и экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский.





В первом периоде игра развивалась довольно динамично. Уже на 16-й минуте счёт открыл нападающий «ЦСКА» Андрей Кузьменко. Вторая шайба в ворота «Сибири» влетела спустя всего две минуты, её забил Сергей Шумаков. В конце периода «Сибирь» показала неплохую атаку, но до броска дело довести не удалось.





Во втором периоде на 38-й минуте шайбу в ворота новосибирцев забил нападающий «ЦСКА» Кирилл Капризов.





Третий период начался с гола Ивана Телегина, ещё через четыре минуты в ворота «Сибири» забил шайбу Максим Шалунов. Глеб Зырянов попытался прорваться через четверых по центру, но у него выбили шайбу. На 55-й минуте забить гол удалось Вячеславу Основину.





«Примечательно, что 5 лет назад, когда хоккейный клуб "Сибирь" отмечал 50-летие, юбилейным был также матч с ЦСКА. В той игре ребята проявили настоящий характер, отыгравшись по ходу матча с 0:2, но уступив в буллитной серии», — напомнили в пресс-службе ХК «Сибирь».





На этой неделе хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги также играл с командой «Йокерит» из Хельсинки. Матч завершился в пользу новосибирцев.





Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 7 ноября с командой «Слован» из Братиславы.