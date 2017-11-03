Aviasales: только треть путешественников полетит за рубеж на ноябрьские праздники

Большинство россиян, купивших авиабилеты на эти ноябрьские праздники, выбрали для путешествия внутренние направления. Из тех, кто путешествует по России, в Москву и Санкт-Петербург на мини-каникулы полетят 60%, еще 10% решили отдохнуть в Крыму.







Такие данные предоставил сервис онлайн-бронирования Aviasales. В десятку самых популярных направлений, по данным сервиса, вошли Россия (71% всех билетов), Турция, Армения, Чехия, Италия, Таиланд, Грузия, Германия, Южная Корея и Украина.







Поездка за границу в среднем обходится в два раза дороже, чем выходные в России, — так что всё объяснимо, отмечают в Aviasales. Впрочем, в абсолютном выражении желающих полететь в Турцию больше, чем в Крым. Если же судить не по фактическим продажам, а по поискам авиабилетов, то Таиланд на втором месте после России — почти всем хочется в тепло.









