Aviasales: только треть путешественников полетит за рубеж на ноябрьские праздники

Большинство россиян, купивших авиабилеты на эти ноябрьские праздники, выбрали для путешествия внутренние направления. Из тех, кто путешествует по России, в Москву и Санкт-Петербург на мини-каникулы полетят 60%, еще 10% решили отдохнуть в Крыму.


Такие данные предоставил сервис онлайн-бронирования Aviasales. В десятку самых популярных направлений, по данным сервиса, вошли Россия (71% всех билетов), Турция, Армения, Чехия, Италия, Таиланд, Грузия, Германия, Южная Корея и Украина.


Поездка за границу в среднем обходится в два раза дороже, чем выходные в России, — так что всё объяснимо, отмечают в Aviasales. Впрочем, в абсолютном выражении желающих полететь в Турцию больше, чем в Крым. Если же судить не по фактическим продажам, а по поискам авиабилетов, то Таиланд на втором месте после России — почти всем хочется в тепло.


Aviasales: только треть путешественников полетит за рубеж на ноябрьские праздники


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