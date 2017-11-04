«Думала, что грыжа»: врачи удалили сибирячке опухоль весом в 8 килограммов

У постели Ольги по очереди дежурили мать (на фото) и муж

Новосибирские нейрохирурги выписали молодую сибирячку Ольгу Демакову, которую лечили полтора месяца, — ей удалили из малого таза 8-килограммовую опухоль, опасно сдавившую органы.







Опухоль росла в теле 33-летней учительницы из Томска Ольги Демаковой около 10 лет — выявили её почти случайно на МРТ, когда девушка почувствовала боль в спине.







«Диагностировали как: болела спина, думала, что грыжа. Сделали МРТ, она показала опухоль… Опухоль не болела абсолютно — шишка выпирала, на теле это было видно. Когда стала влиять на органы — сдавливать их, нервы защемляло. Последний год нога начала отказывать, потому что сосуды были сдавлены», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Демакова.







С тех пор опухоль сильно выросла — она заняла всю область малого таза, разрушив треть костей в тазу, сдавила матку, кишечник, почки, мочеточник, желудок и угрожала органам дыхания. К 2017 году вес новообразования достиг 8 килограммов.







«Опухоль у неё выявили 10 лет назад в городе, где она живёт, тогда она (опухоль. — М.М.) была гораздо меньших размеров. Но в силу не знаю каких причин хирургическое лечение ей не предлагали. Случай с этой пациенткой — достаточно уникальный, потому что очень-очень больших размеров опухоль», — сообщил заведующий спинальным отделением центра нейрохирургии Владимир Климов.







Опухоль заняла весь малый таз





По словам Ольги, она обратилась в несколько крупных больниц в Томске, Санкт-Петербурге, Москве и за рубежом, но, изучив снимки, медики отказывались — хирургическое вмешательство могло закончиться смертью на операционном столе. Врачи новосибирского центра подробно изучили обследования Демаковой и решили оперировать, говорит Климов.







«Если бы мы не стали оперировать, с большой вероятностью был бы очень неблагоприятный исход в течение непродолжительного времени.





Поэтому мы подробно поговорили с ней, с её мужем и приняли совместное непростое решение всё-таки рискнуть и попытаться использовать тот единственный шанс, который у неё есть. Было почти поздно», — отметил хирург.







Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Всеволод Лучанский подчеркнул, что сложность была не столько в удалении опухоли, сколько в состоянии пациентки, которая потеряла на операции ещё и много крови.







Всеволод Лучанский отметил, что спасти пациентку было очень сложно





«Пациентка изначально была очень тяжёлая. Она была истощена, потому что из-за болезни она очень плохо кушала, она была истощена, как люди в концлагерях и в блокадном Ленинграде, у неё был серьёзный дефицит питания.





Когда произошла операция по удалению этой большой опухоли — мы столкнулись с целым комплексом проблем и осложнений, которые начались во время операционного периода: огромная кровопотеря, очень большой объём переливания потребовался», — пояснил врач анестезиолог-реаниматолог.







Операция состоялась 22 сентября и заняла 10 часов — помимо большой команды нейрохирургического центра к ней присоединились хирурги из областной больницы и уролог из больницы скорой помощи № 2. «Это была хирургия на грани возможного», — описал Всеволод Лучанский.







Рискованная операция продолжалась почти 10 часов





Ольга пролежала в реанимации три недели, затем её перевели в обычную палату — и только к этим выходным врачи её выписали. Она поедет в Томск с мужем и вернётся в Новосибирск только в январе — нужно провести небольшие операции, которые помогут восстановиться пострадавшим органам.







«Её жизни ничего не угрожает, потому что нам удалось удалить опухоль целиком, невзирая на её очень большие размеры.





Гистологическое заключение, которое мы получили по этой опухоли, — она доброкачественная, она не даёт метастазов, и при радикальном удалении вероятность рецидивов очень маленькая», — успокоил Владимир Климов.







По словам пациентки, 22 сентября она теперь будет отмечать как второй день рождения. «Сказали, что ходить надо много, расхаживать ножки, потому что много лежала, а так противопоказаний нет никаких. Муж, дочь (ей 10 лет), они меня все ждут очень. В течение года должна встать на ноги, всё будет хорошо, по словам врачей. Буду полноценным здоровым человеком», — добавила Ольга Демакова.





Ранее новосибирские нейрохирурги удалили гигантскую опухоль из головы маленького мальчика — до этого 6-летнему Ярославу лечили косоглазие и даже не подозревали, что проблемы у него гораздо серьёзнее.

