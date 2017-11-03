Ищи свой дом на карте: власти Новосибирска выбрали дома для капремонта в 2018 году
Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проведении капитального ремонта. В нём есть адреса всех домов, где его сделают в следующем году.
Согласно документу, капремонт коснётся многоэтажек во всех 10 районах Новосибирска — всего в перечне указали 254 дома. НГС.НОВОСТИ составили карту домов.
Недавно власти запустили новый сервис с картой, на которой отмечены дома, где, наоборот, капитальный ремонт уже прошёл. Пока на ней появились только те многоэтажки, которые отремонтировали в этом году.
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Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой
Карта Кирилла Шматкова на основе yandex.ru/maps