Ищи свой дом на карте: власти Новосибирска выбрали дома для капремонта в 2018 году

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проведении капитального ремонта. В нём есть адреса всех домов, где его сделают в следующем году.


250 домов Новосибирска должны отремонтировать в 2018 году
250 домов Новосибирска должны отремонтировать в 2018 году


Согласно документу, капремонт коснётся многоэтажек во всех 10 районах Новосибирска — всего в перечне указали 254 дома. НГС.НОВОСТИ составили карту домов. 



Недавно власти запустили новый сервис с картой, на которой отмечены дома, где, наоборот, капитальный ремонт уже прошёл. Пока на ней появились только те многоэтажки, которые отремонтировали в этом году.

Прочтений: 617
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено