Ищи свой дом на карте: власти Новосибирска выбрали дома для капремонта в 2018 году

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о проведении капитального ремонта. В нём есть адреса всех домов, где его сделают в следующем году.





250 домов Новосибирска должны отремонтировать в 2018 году





Согласно документу, капремонт коснётся многоэтажек во всех 10 районах Новосибирска — всего в перечне указали 254 дома. НГС.НОВОСТИ составили карту домов.









Недавно власти запустили новый сервис с картой, на которой отмечены дома, где, наоборот, капитальный ремонт уже прошёл. Пока на ней появились только те многоэтажки, которые отремонтировали в этом году.