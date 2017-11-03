Пешеход попал под колёса на улице Выборной

Вечером 3 ноября девушка на иномарке сбила переходившего дорогу пешехода на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.







«Юноша 18-ти лет пострадал», - сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В полиции уточнили, что ДТП произошло около 16:00 возле дома № 102 на улице Выборной. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину с девушкой за рулём.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что прохожего сбил хэтчбэк Toyota Passo. Сбитый пешеход лежал в нескольких метрах от пешеходного перехода.





В МВД уточнили, что сбитого иномаркой пешехода увезли в больницу. Точной информации о его состоянии и диагнозе у полиции пока нет.