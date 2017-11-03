BMW сделал кроссовер X2 ценой с «Тойоту» (фото)

Компания BMW озвучила российские цены на новый компактный кроссовер X2. Автомобиль продолжает идеологию купе модели X6 и находится в продуктовой линейке перед моделью X4. 


«Машина представлена в четырех вариантах исполнения: Base, Advantage, M Sport и M Sport X. Базовая модель стоит 2 250 000 рублей, а высшая комплектация — 2 956 000 рублей», — сообщили в российском офисе BMW.


В базе BMW X2 имеет 17-дюймовые колёса, салон из антрацитовой ткани, кожаный мультируль, обогрев передних кресел, систему курсовой устойчивости, датчик дождя, обогрев форсунок, стереосистему с шестью динамиками. Моторы — 2-литровые турбированные бензиновый (192 л.с.) и дизельный (190 л.с.).


X2 получил в длину 4360 мм, в ширину 1824 мм, в высоту 1526 мм. Это примерно как паркетник Nissan Qashqai  (4394 мм/1806 мм/1624 мм). Клиренс X2 составляет 18,2 см. 


Ну а уровень цены BMW в 2 250 000 рублей — это примерная стоимость Toyota RAV4 в высшей комплектации, которая, правда, будет крупнее и мощней. 


BMW сделал кроссовер X2 ценой с «Тойоту» (фото)


BMW сделал кроссовер X2 ценой с «Тойоту» (фото)


BMW сделал кроссовер X2 ценой с «Тойоту» (фото)


BMW сделал кроссовер X2 ценой с «Тойоту» (фото)


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