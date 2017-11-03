«Верим, что вы освоили Луну и Марс»: в Новосибирске вскрыли капсулу времени полувековой давности

Сегодня в новосибирском ДК Попова вскрыли капсулу времени, заложенную в 1967 году, — в ней лежало трогательное письмо потомкам на трёх страницах.





Капсула пролежала в стене 50 лет





Обращение к потомкам пролежало в стене вестибюля ДК 50 лет, замурованное специальной табличкой, — его подписали 4 ноября 1967 года на торжественном пленуме райкома КПСС и сессии исполкома Совета депутатов трудящихся Октябрьского района Новосибирска. Жители района попросили вскрыть капсулу через 50 лет, в год столетия Октябрьской революции.







Участники праздника положили гвоздики под бюст Ленина. На фото на первом плане — мэр Анатолий Локоть с цветами в руках





Капсулу решили вскрыть сегодня, 3 ноября, на празднике в Доме культуры — на него пригласили бывших и нынешних сотрудников завода «Электросигнал», мэра Анатолия Локтя и депутатов.







«Тогда это модно было, по всей стране такое движение. Я присутствовал, когда её закладывали — 50 лет прошло, в ДК Попова проходило мероприятие… Сегодня вскроют капсулу, прочитаем! Там послание для живущих в 2017 году.







Валерию Шапошникову было 26 лет, когда капсулу закладывали в стену здания





Знаете, тогда трудности были, но отношения между людьми были человеческие — не такие, как, к сожалению, сегодня. Тогда люди в коммуналках жили и всё знали обо всех, а сейчас в подъезде не узнают», — поделился перед торжественным вскрытием очевидец событий Валерий Шапошников, который в момент закладки был 26-летним замсекретаря комитета комсомола завода «Электросигнал».







Текст обращения написан на трёх страницах — в нём авторы рассказали, каким был район в то время.







«До Октябрьской революции наш район представлял собой отсталую окраину города Ново-Николаевска <…>





В районе работали три частных мелких предприятия, было три начальных школы и ни одного лечебного учреждения. А сейчас это передовой промышленный район <…> Вырос наш район и в культурном отношении: в районе работают 28 образовательных школ, 4 техникума и три института, в которых учатся 40 тысяч детей колхозников, рабочих и интеллигенции. Есть у нас хорошие больницы, прекрасные кинотеатры, клубы и библиотеки», — зачитал ведущий праздника со сцены.







Доска, за которой хранилась капсула времени





Также авторы письма признались, каким видят 2017 год, — на это отведена треть обращения:







«Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. <…> Мы знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме.







Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.





Обращение потомкам, которое лежало в капсуле





Что вы ведёте переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!».







Ведущие церемонии в ДК Попова добавили, что тех, кто сочинял это письмо, уже нет в живых — их почтили минутой молчания.







Капсулу передали в музей ДК Попова





«Торжественная, очень трогательная минута. Говорит время, говорит эпоха. Кому-то, может, покажутся слова написанные в этом тексте наивными, немного смешными, но на самом деле я бы поостерёгся такого поверхностного отношения к словам и мыслям, которые выражены! Они немножко плакатные, но такое было время… 1967 год — мне было 8 лет, но я помню торжественность того года», — сказал мэр со сцены.











После церемонии капсулу передали в музей Дома культуры — это письмо станет почётным экспонатом, заверили сотрудники ДК.







Этим летом в Новосибирске вскрыли ещё одну капсулу времени из 1967 года — правда, её обнаружили совершенно случайно при ремонте школы в Дзержинском районе. НГС.НОВОСТИ разыскали тех, кто заложил письмо 50 лет назад — они рассказали, о чём тогда мечтали и как представляли будущее. Капсулу показали школьникам на линейке 1 сентября 2017 года — авторы рассказали ученикам, как хотели «делать жизнь по Ильичу» и собрать металлолом для строительства вагона трамвая.





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