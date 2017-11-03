Мэрия Новосибирска продала строителям целый квартал — в сентябре здесь прогремел взрыв

В сентябре в квартале, который мэрия отдала под перестройку, произошёл взрыв

Городские власти продали с торгов право на развитие застроенной территории на углу улиц Сеченова и Бестужева в Заельцовском районе Новосибирска: аукцион состоялся 2 ноября, его результаты опубликованы на официальном сайте torgi.gov.ru.







Площадь участка — почти 14,3 тысячи кв. м, на нём расположено шесть домов: на улице Сеченова, 13, 15, 17, 19, 21 и 23. В начале сентября в доме № 15 взорвался газовый баллон, в одной из квартир обрушились перегородки. Из дома тогда эвакуировали 14 жителей. После этого мэр Новосибирска подписал постановление об аукционе на право снести весь квартал и построить на его месте новое жильё.







Единственным участником аукциона оказалась компания «Строй-Интеграл», которая, как следует из протокола торгов, согласилась заключить договор по начальной цене в 7,52 млн рублей. К июлю 2021 года компания должна будет передать мэрии новые квартиры для жителей расселяемых домов, а к середине 2026 года — построить на их месте новые дома.





Директор «Строй-Интеграла» Геннадий Фурсов отказался от комментариев.





Ранее в этом году в Заельцовском районе отдали под строительство участок с домами на улице Аренского и на улице Арктической.