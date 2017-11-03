Возле санатория «Ельцовка» на берегу Оби начали строить базу отдыха

По соседству с военным санаторием «Ельцовка» на Дачном шоссе в Заельцовском районе Новосибирска построят частную базу отдыха. Разрешение на строительство компания «Ветераны Афганистана – 2» получила 26 октября — информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.





Проект административного корпуса базы отдыха





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор компании-застройщика Валерий Никифоров, всего на участке будет построено шесть зданий: четыре дома примерно на 30 отдыхающих, административный и хозяйственный корпуса. Их общая площадь составит порядка 545 кв. м.







На участке у реки построят четыре небольших домика для семейного отдыха





Площадь самой территории под застройку — почти 5,5 тысячи кв. м, она принадлежит муниципалитету и предоставлена компании на правах аренды. «Мы на этом земельном участке расположили объекты так, чтобы они максимально сохранили рельеф, деревья. При проектировании мы изначально исходили из того, что надо сохранять то, что есть», — заверил Валерий Никифоров.







Закончить строительство компания планирует к лету 2018 года, первых гостей база сможет принять осенью. Компании при этом предстоит договориться с властями об организации пляжа: несмотря на то, что база отдыха будет расположена на берегу рядом с востребованным пляжем, в реестр разрешённых он не включён.







Будут ли на базе отдыха предоставлять льготы ветеранам войны в Афганистане, в компании также пока не решили, но в компании «вообще изначально думали об этих вещах», поделился директор застройщика.







В районе строительства базы отдыха помимо «Ельцовки» также работает санаторий «Заельцовский бор». На другом берегу Оби недавно отремонтировали санаторий «Парус»: в нём уже работает ресторан, а сам санаторий готовится к открытию.