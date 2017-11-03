Совладелец «Дяди Дёнера» начал открывать в Новосибирске кафе-магазины со здоровой едой

Кафе-магазин Prime Time начало работать сегодня на первом этаже жилого дома на улице Орджоникидзе, 30 в центре Новосибирска. Заведение стало вторым под таким названием — первая точка открылась летом на улице Советской и работала исключительно навынос.


Создатель Prime Time предполагает, что покупатели будут заходить сюда за готовыми блюдами, чтобы съесть их дома или в офисе
Создатель Prime Time предполагает, что покупатели будут заходить сюда за готовыми блюдами, чтобы съесть их дома или в офисе


Prime Time объединяет два формата — кофейня и магазин готовой еды, фасованной в упаковках. Салаты, супы, горячее в пластиковой и картонной таре можно самостоятельно взять с охлаждённой витрины и забрать с собой, рассчитавшись на кассе, как в обычном универсаме. Для этого в заведении предусмотрены небольшие корзинки. 


Заведение разместилось на первом этаже жилого дома, мимо которого пролегает путь многих покупателей ТРЦ «Аура»
Заведение разместилось на первом этаже жилого дома, мимо которого пролегает путь многих покупателей ТРЦ «Аура»


Prime Time — это проект предпринимателя Антона Горестова, совладельца сети «Дядя Дёнер» и гостиниц Ahotels.


Как в настоящем магазине, в Prime Time есть корзинки для покупателей
Как в настоящем магазине, в Prime Time есть корзинки для покупателей


«Мы хотим дать нашим посетителям возможность быстро и вкусно перекусить, не нарушая при этом принципы правильного питания», — пояснил предприниматель. По словам Горестова, до конца года в Новосибирске должны открыться ещё пять заведений сети, а в 2018 году — довести общее количество до 16 точек. 


В новом кафе на улице Орджоникидзе — 16 посадочных мест. Цены на готовые салаты начинаются от 75 рублей (за порцию винегрета), на горячее — от 139 рублей (рис с овощами), на супы — от 129 рублей (сырный суп-крем).


Заведение будет работать и как обычная кофейня
Заведение будет работать и как обычная кофейня


Готовой едой в Новосибирске торгуют преимущественно супермаркеты. Первым сетевым кафе, которое освоило одновременно продажу блюд навынос, стали «Скоморохи» (по данным 2ГИС, сейчас работает 16 точек). В начале этого года на улице Советской также заработало заведение «Из другого теста», сочетающее в себе кулинарию и кафе. Готовые упакованные сэндвичи и салаты также можно приобрести в сети кофеен Kuzina. 

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