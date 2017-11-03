Совладелец «Дяди Дёнера» начал открывать в Новосибирске кафе-магазины со здоровой едой

Кафе-магазин Prime Time начало работать сегодня на первом этаже жилого дома на улице Орджоникидзе, 30 в центре Новосибирска. Заведение стало вторым под таким названием — первая точка открылась летом на улице Советской и работала исключительно навынос.





Создатель Prime Time предполагает, что покупатели будут заходить сюда за готовыми блюдами, чтобы съесть их дома или в офисе





Prime Time объединяет два формата — кофейня и магазин готовой еды, фасованной в упаковках. Салаты, супы, горячее в пластиковой и картонной таре можно самостоятельно взять с охлаждённой витрины и забрать с собой, рассчитавшись на кассе, как в обычном универсаме. Для этого в заведении предусмотрены небольшие корзинки.





Заведение разместилось на первом этаже жилого дома, мимо которого пролегает путь многих покупателей ТРЦ «Аура»





Prime Time — это проект предпринимателя Антона Горестова, совладельца сети «Дядя Дёнер» и гостиниц Ahotels.





Как в настоящем магазине, в Prime Time есть корзинки для покупателей





«Мы хотим дать нашим посетителям возможность быстро и вкусно перекусить, не нарушая при этом принципы правильного питания», — пояснил предприниматель. По словам Горестова, до конца года в Новосибирске должны открыться ещё пять заведений сети, а в 2018 году — довести общее количество до 16 точек.







В новом кафе на улице Орджоникидзе — 16 посадочных мест. Цены на готовые салаты начинаются от 75 рублей (за порцию винегрета), на горячее — от 139 рублей (рис с овощами), на супы — от 129 рублей (сырный суп-крем).







Заведение будет работать и как обычная кофейня





Готовой едой в Новосибирске торгуют преимущественно супермаркеты. Первым сетевым кафе, которое освоило одновременно продажу блюд навынос, стали «Скоморохи» (по данным 2ГИС, сейчас работает 16 точек). В начале этого года на улице Советской также заработало заведение «Из другого теста», сочетающее в себе кулинарию и кафе. Готовые упакованные сэндвичи и салаты также можно приобрести в сети кофеен Kuzina.