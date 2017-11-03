С работы пораньше: новосибирцы застряли в пробках на Владимировской и Станционной

Вечером 3 ноября дороги Новосибирска сковали 8-балльные пробки: самые серьёзные заторы образовались на Красном проспекте, улицах Владимировской и Станционной и проспекте Димитрова. Перед тремя выходными днями многие организации сократили рабочий день на один час, поэтому заторы начались даже раньше обычного времени.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 17:00 в пятницу, 3 ноября, на дорогах города зафиксированы пробки в 8 баллов. Пробки длиной больше 2 километров растянулись по Владимировской, а также Нарымской и проспекту Димитрова. Скорость потока там от 5 до 7 км/ч. Также из-за сужения дороги затруднено движение по Вокзальной магистрали.





На правом берегу возникли сильные заторы





Заторы образовались на разных участках Красного проспекта, а также на пересекающих его улицах — Гоголя, Писарева, Достоевского, Фрунзе, Ядринцевской и Орджоникидзе. Пробки возникли на Ипподромской, площади инженера Будагова, а также Большевистской по направлению к центру города.







Встали в пробку и автомобили на Димитровском мосту, а также 4-километровый затор образовался на Станционной. Из-за нескольких аварий затруднено движение по Октябрьскому мосту. Кроме этого, сейчас трудно проехать по Ватутина и Немировича-Данченко.





На левом берегу сильные пробки на Станционной и Ватутина





С сильными пробками новосибирцы столкнулись и утром 2 ноября: в Калининском районе резко упала скорость движения на двух основных магистралях — на улицах Богдана Хмельницкого и Объединения.