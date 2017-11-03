По Оби расплылось чёрное маслянистое пятно — его ловят больше 40 спасателей

Больше 40 спасателей проводят операцию по очистке Оби от масляного пятна — нефтепродукты попали в воду с берега.





Спасатели очищают воду от маслянистой плёнки при помощи лопат

Инцидент произошёл в Новосибирском районе на территории садового товарищества «Содружество» Кубовинского сельсовета.





О загрязнённой почве на берегу Оби спасателям накануне, 2 ноября, сообщили очевидцы. На место выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной службы НСО. Они обнаружили, что земля покрыта маслянистой плёнкой на площади около 300 метров.





Для предотвращения распространения загрязнения спасатели выставили два боновых ограждения





«Новосибирская ГЭС сейчас производит увеличенные сбросы воды из водохранилища в реку, поэтому нефтепродукты попали в воду и распространились вглубь на расстояние около метра от берега», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







К очищению берега и реки от маслянистой плёнки сегодня, 3 ноября, приступили 44 спасателя, в том числе сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы «Пересвет».





Загрязнённую почву вывезут для утилизации





«Спасатели выставили два боновых ограждения. По колено или по пояс в холодной воде они вынимают загрязнённый нефтепродуктами грунт (землю, песок и камни) и собирают в мешки для вывоза и утилизации. С поверхности воды спасатели снимают масляную пленку, а затем проводят обработку сорбентами», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО и пояснили, что завершение работ запланировано на сегодня.







По одной из версий, загрязнение произошло в результате утечки масла из одного из суден, стоящих на берегу, отметили в спасательном ведомстве.





Учения по ликвидации разлива нефти в Оби проходили в Новосибирске в середине этого лета в микрорайоне «Лесоперевалка». В них участвовали больше 100 человек.