По Оби расплылось чёрное маслянистое пятно — его ловят больше 40 спасателей
Больше 40 спасателей проводят операцию по очистке Оби от масляного пятна — нефтепродукты попали в воду с берега.
Инцидент произошёл в Новосибирском районе на территории садового товарищества «Содружество» Кубовинского сельсовета.
О загрязнённой почве на берегу Оби спасателям накануне, 2 ноября, сообщили очевидцы. На место выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной службы НСО. Они обнаружили, что земля покрыта маслянистой плёнкой на площади около 300 метров.
«Новосибирская ГЭС сейчас производит увеличенные сбросы воды из водохранилища в реку, поэтому нефтепродукты попали в воду и распространились вглубь на расстояние около метра от берега», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
К очищению берега и реки от маслянистой плёнки сегодня, 3 ноября, приступили 44 спасателя, в том числе сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы «Пересвет».
«Спасатели выставили два боновых ограждения. По колено или по пояс в холодной воде они вынимают загрязнённый нефтепродуктами грунт (землю, песок и камни) и собирают в мешки для вывоза и утилизации. С поверхности воды спасатели снимают масляную пленку, а затем проводят обработку сорбентами», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО и пояснили, что завершение работ запланировано на сегодня.
По одной из версий, загрязнение произошло в результате утечки масла из одного из суден, стоящих на берегу, отметили в спасательном ведомстве.
Учения по ликвидации разлива нефти в Оби проходили в Новосибирске в середине этого лета в микрорайоне «Лесоперевалка». В них участвовали больше 100 человек.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по НСО