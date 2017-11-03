Ни написать, ни позвонить: сбой WhatsApp оставил новосибирцев без связи

WhatsApp перестал работать днём 3 ноября
WhatsApp перестал работать днём 3 ноября

Днём 3 ноября по всей России, в том числе в Новосибирской области, перестало работать приложение WhatsApp.


«Жители Новосибирска жалуются на отсутствие подключения WhatsApp у всех операторов связи. По словам Алексея Ашихмина, технического руководителя по инфраструктуре компании "МегаФон", причиной сбоя могли стать неполадки на стороне самого мессенджера», — рассказали в PR-службе Сибирского филиала ОАО «МегаФон».


В компании добавили, что в Новосибирске WhatsApp — самое популярное приложение для мгновенного обмена текстовыми, фото- и видеосообщениями. Им пользуются 47% пользователей смартфонов, а доля трафика составляет 83,4% от общего числа всех мобильных мессенджеров. Telegram в столице Сибири востребован лишь на 6%, а Viber на 8%.


Как сообщает британское интернет-издание The Independent, сбой работы приложения зафиксирован в основном в Западной Европе и Азии. Пользователь может загрузить приложение и отправить сообщение, но оно не доходит до адресата. Также произошёл сбой в работе WhatsApp Web.


В пресс-службе WhatsApp в России корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что информация о причине сбоя будет позже.


В начале года новосибирцы пережили часовую блокировку доступа к популярным социальным сетям Facebook и Instagram.

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