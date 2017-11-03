Большим грузовикам закрыли проезд по дамбе Новосибирской ГЭС

Запрет на проезд по дамбе ГЭС грузовиков вступит в силу в конце ноября

Мэрия Новосибирска закрыла сквозной проезд по дамбе ГЭС в Советском районе города — теперь тут нельзя ездить грузовикам с массой более 3,5 тонн.





«Это сделано во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии Новосибирской области от 24 мая этого года», — объяснили в пресс-центре мэрии. Срок действия запрета пока неизвестен.







Для информирования водителей в районе ГЭС установят 16 информационных щитов и дорожные знаки.







«Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в городской администрации.





Массой больше 3,5 тонн обладают большинство грузовых автомобилей зарубежного и отечественного производства, среди них — МАЗ, ЗИЛ, «Урал», ГАЗ-53, ГАЗ-66.





На минувшей неделе движение грузового транспорта также ограничили по улицам города. Запрет будет действовать в дневное время с 27 ноября.