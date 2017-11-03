«Горэлектротранспорт» оправдал кондуктора трамвая после ссоры с пассажиркой

Перепалка между пассажиркой и кондукторам произошла днём 18 октября

В «Горэлектротранспорте» проверили словесный конфликт, который произошёл в октябре между кондуктором трамвая № 13 (Гусинобродское шоссе – Писарева) и пассажиркой с ребёнком, и сделали вывод, что в стычке виновата горожанка, а не работница предприятия.







Ранее пассажирка трамвая рассказывала свою версию событий: когда она зашла в салон и посадила полуторагодовалого сына себе на колени, кондуктор выругалась на неё, сказав, что ребёнок может испачкать стенки и сиденья трамвая. Девушка отметила, что кондуктор выражалась грубо и с матами.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, сотрудники «Горэлектротранспорта» изучили записи с камеры видеонаблюдения в трамвае, на которых нет звука, а также опросили очевидцев — других пассажиров.







«Во время движения ребенок вёл себя неспокойно, вертелся. Кондуктор предложила пересадить ребенка на свободное место для того, чтобы он не пачкал салон, а также сидящего рядом пассажира своей обувью. Однако данное предложение вызвало у женщины недовольство. <…> При выяснении причин произошедшего были опрошены очевидцы ситуации, которые письменно подтвердили, что кондуктор не создавала конфликтной ситуации и не провоцировала пассажиров», — пояснили в мэрии и добавили, что никаких санкций и выговоров в отношении кондуктора применять не стали.







Сразу после конфликта пострадавшая написала заявление в суд — она рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в ближайшие дни по иску должны назначить заседание.







«Мне они вообще ничего не ответили. <…> Как они могли это всё проверить? На видео нет звука, по губам прочитали что ли? Мне нет никакой выгоды врать, писать, бегать везде», — отметила девушка.