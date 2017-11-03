Два бизнесмена попались с миллионом из бюджета: прокуратура заставила вернуть деньги

Предприниматели вернули деньги в бюджет в полном объеме 1 ноября

Полиция возбудила уголовные дела в отношении руководителей двух новосибирских торговых компаний за незаконное получение субсидий.







«Две организации предоставили в областное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства фиктивные договоры лизинга для получения субсидий», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Калининского района Александр Гордейчик. Уточнить названия компаний в прокуратуре отказались.







Сумма первой субсидии составляла около 230 тысяч рублей, второй — 898 тысяч рублей — всего 1 млн 128 тысяч рублей.





Прокуратура узнала об этих нарушения в сентября во время проверки. Бизнесмены получили деньги по программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».





Прокурор направил материалы проверки в полицию, где следователи возбудили два уголовных дела по фактам мошенничества (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Руководители компаний также получили представления от прокуратуры о том, что деньги нужно вернуть в бюджет.







«На возвращение денег предпринимателям понадобилось три недели — 1 ноября они перечислили суммы в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области и попросили объяснить, как бизнесмены смогли получить субсидии по фиктивным документам.





Предприниматели нередко возвращают деньги в бюджет только после того, как попадают под уголовные дела. НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в марте директор дилерской компании ООО «СибТракСкан» заплатил больше 23 млн рублей по налогам только после того, как им заинтересовались следователи.