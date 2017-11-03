Спецназ задержал в Новосибирске трёх криминальных авторитетов

Один из задержанных известен как Паша Бешеный

В Новосибирске полиция задержала трёх авторитетов — их подозревают в вымогательстве 80 тысяч рублей .







«Граждане неоднократно судимы, у каждого букет статей от кражи до причинения тяжкого вреда здоровью, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Все они личности небезызвестные в криминальной среде». В сообщении областной полиции задержанные названы «лидерами криминальной среды».







В ведомстве уточнили, что, по всей видимости, мужчины зарабатывали на жизнь именно криминалом. Задержали троих авторитетов вечером после того, как они 21 июля избили мужчину, требуя у него 80 тысяч. По информации следователей, сначала мужчины пытались отобрать у пострадавшего машину, затем стали требовать деньги. «В ходе операции с привлечением бойцов спецназа полиции все подозреваемые были задержаны», — уточнили в пресс-службе.





В ходе обысков у дома у подозреваемых были изъяты травматический пистолет с патронами, 200 тысяч рублей, 14 мобильных телефонов, 12 сим-карт, 69 долговых расписок и 12 договоров аренды жилья.





«Следователи работают с этим изъятым материалом, — пояснили в ведомстве. — Изъято у них было достаточно много. Естественно, по каждой расписке будут проверки: что это за люди, которые у них брали деньги, за что брали деньги. Есть подозрение что это был заработок криминальный. Оперативникам предстоит достаточно большой объем работы».





Задержанные сейчас находятся под стражей





В областном управлении МВД пояснили, что в биографии задержанных есть судимости за тяжкие преступления — кражи, грабежи, вымогательство, разбой, умышленное причинения вреда здоровью, незаконное хранение оружия и оскорбление представителя власти.





По информации источника НГС.НОВОСТИ, один из задержанных — 40-летний Паша Бешеный, который стремится к статусу вора в законе. Ещё двое задержанных — 51-летний и 32-летний новосибирцы — также являются авторитетами в криминальных кругах.





У задержанных есть судимости по тяжким статьям





Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью. Задержанные находятся под стражей.





Недавно в Новосибирске силовики задержали авторитета Мавлонхона Жахонгирова — известного в Омске коммерсанта, который незаконно получил российское гражданство.