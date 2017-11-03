Лыжник из Новосибирска получит «серебро» Олимпиады в Сочи после дисквалификации другого медалиста

Слева направо: Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов

Новосибирский лыжник Илья Черноусов может получить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи после дисквалификации Александра Легкова.







Об этом сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.







«Неоднозначная новость — Илья "сдвинулся" выше по пьедесталу из-за дисквалификации и аннулирования результата Александра Легкова, который в марафоне на 50 км в Сочи был победителем», — сообщает НЦВСМ у себя в Instagram.







Напомним, что 23 февраля 2014 года российские лыжники завоевали все три медали в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Сочи, новосибирец Илья Черноусов стал третьим. Дистанцию 50 км Черноусов прошёл за 1 час 46 минут 56 секунд, отстав от лидера — россиянина Александра Легкова — на 0,8 секунды.











1 ноября федерация лыжных гонок России сообщила, что Олимпийский комитет России получил письмо от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, в котором сообщается, что Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.





«Все результаты их гонок на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи аннулируются. В настоящее время ФЛГР уже начала готовить документы на апелляцию в CAS», — сообщается на сайте федерации.







2 ноября отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах лыжники подали апелляцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката лыжников Кристофа Вишеманна.

