Лыжник из Новосибирска получит «серебро» Олимпиады в Сочи после дисквалификации другого медалиста

Слева направо: Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов
Слева направо: Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов

Новосибирский лыжник Илья Черноусов может получить серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи после дисквалификации Александра Легкова.


Об этом сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.


«Неоднозначная новость — Илья "сдвинулся" выше по пьедесталу из-за дисквалификации и аннулирования результата Александра Легкова, который в марафоне на 50 км в Сочи был победителем», — сообщает НЦВСМ у себя в Instagram.


Напомним, что 23 февраля 2014 года российские лыжники завоевали все три медали в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Сочи, новосибирец Илья Черноусов стал третьим. Дистанцию 50 км Черноусов прошёл за 1 час 46 минут 56 секунд, отстав от лидера — россиянина Александра Легкова — на 0,8 секунды.


Новосибирский лыжник Илья Черноусов признан серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. Неоднозначная новость - Илья "сдвинулся" выше по пъедесталу из-за дисквалификации и аннулирования результата Александра Легкова, который в марафоне на 50 км в Сочи был победителем. СМИ уже окрестили это решение первым "залпом холодной войны". #новосибирск #лыжные_гонки #олимпиада #сочи2014 #нцвсм #новостиспорта

Публикация от нцвсм (@ncvsm)


1 ноября федерация лыжных гонок России сообщила, что Олимпийский комитет России получил письмо от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, в котором сообщается, что Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.


«Все результаты их гонок на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи аннулируются. В настоящее время ФЛГР уже начала готовить документы на апелляцию в CAS», — сообщается на сайте федерации.


2 ноября отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах лыжники подали апелляцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката лыжников Кристофа Вишеманна.

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